Giro d'Italia 2022, a Budapest inizia il countdown per la partenza

Inizia il countdown verso la partenza del Giro d'Italia 105, fissata per il 6 maggio da Budapest (Ungheria). Uno speciale conto alla rovescia targato Tissot è stato inaugurato a Hosök tere (Piazza degli Eroi), nel luogo esatto dove muoverà la prima frazione della Corsa Rosa 2022. L'Ungheria ospiterà la "Grande Partenza" con due frazioni in linea e una cronometro individuale. Si comincia venerdì 6 maggio con la Budapest - Visegrád (195 km), che assegnerà la prima maglia rosa. Sabato 7 cronometro individuale di 9,2 km nel cuore di Budapest. Ultima frazione in Ungheria - domenica 8 maggio - da Kaposvár a Balatonfüred (201 km) sulle sponde del Lago Balaton - che strizza l'occhio agli sprinter, prima del trasferimento in Italia. Sia la prima tappa che la cronometro partiranno entrambe dalla famosa Piazza degli Eroi. Lunedì 9 primo giorno di riposo della Corsa Rosa.