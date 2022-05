Giro d'Italia, a Yates la seconda tappa: Van der Poel ancora in rosa

BUDAPEST (UNGHERIA) - Simon Yates si aggiudica la seconda tappa del 105° Giro d'Italia, la cronometro Budapest-Budapest di 9,2 km. Mathieu Van der Poel chiude in seconda posizione e mantiene la maglia rosa conquistata ieri nella prima tappa. Terzo posto per Tom Dumoulin e quarto l'italiano Matteo Sobrero. L'olandese della Alpecin-Fenix ha ora 0.11 secondi di vantaggio sull'inglese Yates e 0.16 sul connazionale Doumoulin. Vincenzo Nibali è invece staccato di 0.30 secondi. Domani si torna in strada per la terza tappa, la Kaposvar-Balatonfured di 201 km.