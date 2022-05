La Polizia Stradale accompagna il Giro d’Italia

Parte domani da Avola (SR), il 105° Giro d’Italia e come ogni anno, la Polizia Stradale, accompagnerà i ciclisti per tutti i 3.034 km della competizione attraversando 15 regioni e 38 province, con un breve sconfinamento in Slovenia per concludersi il prossimo 29 maggio a Verona. Quest’anno la Polizia Stradale e’ presente con 40 motociclisti e 20 operatori in auto, che scorteranno il Giro dei professionisti per le 18 tappe che attraverseranno il nostro Paese, oltre al Giro E-bike ed alla carovana pubblicitaria. Altre 17 unità saranno schierate in campo per curare i rapporti con le Autorità di tutte le province che saranno attraversate dalle due competizioni, nonché con i mass media.