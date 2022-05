Nibali, addio commovente: "Sarà il mio ultimo Giro. A fine anno mi fermo"

"Voglio dedicare più tempo alla mia famiglia"

Nibali, che compirà 38 anni a novembre, ha vinto in 18 anni di carriera due volte il Giro d'Italia (nel 2013 e nel 2016) e una il Tour de France (nel 2014) e la Vuelta (nel 2010). In Francia ha collezionato anche un terzo e un quarto posto. "Ho raccolto davvero tantissimo nella mia carriera, ho cercato di fare il meglio fino ad ora - ha detto ancora -. Sono emozionato, qui è iniziata la mia storia, con le prime corse in Sicilia, che poi ho lasciato a 15 anni. Ho dato tantissimo al ciclismo e forse è arrivato il momento di poter restituire un po' quello che ho sottratto alla famiglia, agli amici, a tutto quello che ho sacrificato per le due ruote".