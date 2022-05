Giro, Bouwman vince 7ª tappa: "Felicissimo". Lopez ancora maglia rosa

TORINO - Prima vittoria in un grande giro per Koen Bouwman . Il ciclista del team Jumbo-Visma con una volata lunghissima si è imposto nella settima tappa del Giro d'Italia , la frazione mossa di 196 km da Diamante a Potenza . Il corridore olandese, protagonista della fuga di giornata, ha preceduto Bauke Mollema ( Trek-Segafredo ) e Davide Formolo ( UAE Team Emirates ). Quarta piazza per Tom Dumoulin , che ha aiutato il compagno di squadra a ottenere il successo finale. Il gruppo dei migliori è arrivato a 2'59" da Bouwman .

Le parole di Bouwman e Lopez

Così il vincitore ai microfoni di Rai Sport: "Non so cosa dire, sono felicissimo di questa vittoria. Insieme con Tom (Dumoulin, ndr) siamo entrati in fuga, lui stava molto bene, io ho avuto un momento un po' difficile sulla penultima salite. Alla fine Tom ha fatto un lavoro fantastico ma io ero il più veloce in questo gruppetto". Lopez resta maglia rosa: "E' stata una giornata complicata, non è stato facile mantenere la maglia rosa. Grazie all'aiuto della squadra si è creato lo scenario ideale, con Mollema in fuga".