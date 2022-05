Giro d'Italia 2022, trionfo Italia: Dainese vince l'11ª tappa! Lopez sempre maglia rosa

REGGIO EMILIA - Alberto Dainese (Team DSM) regala il primo successo italiano al 105° Giro d'Italia vincendo in volata l'11ª tappa, la la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia (203 km). Il 24enne di Abano Terme è stato protagonista di una pazzesca volata negli ultimi 100 metri di tappa, infatti tutto sembrava apparecchiato per una vittoria di Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) che sembrava aver avuto la meglio su Arnaud Demare, invece Dainese è uscito all'ultimo e con un perentorio sprint si è aggiudicato la corsa. Nella classifica generale resta sempre al comando Juan Pedro Lopez ma con un nuovo inseguitore nonché colui dato da tutti coma favorito alla vittoria finale: Richard Carapaz (Ineos) a 12". Domani si torna sui pedali per la Parma-Genova di 204 chilometri.