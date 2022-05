Oldani vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, Lopez resta in maglia rosa

GENOVA - Stefano Oldani si è imposto nella dodicesima tappa del Giro d'Italia 2022, da Parma a Genova, di 204 chilometri. Secondo successo italiano consecutivo dopo l'affermazione di Dainese, con il corridore dell'Alpecin-Fenix capace di beffare Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert) nella volata finale per quella che è la vittoria più importante della sua carriera, la prima tra i professionisti. Podio completato dall'olandese Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), quarto posto per Bauke Mollema (Trek-Segafredo), mentre Wilco Kelderman chiude in sesta piazza con 57" di ritardo. La maglia rosa rimane ancora sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), giunto al traguardo con il gruppone con 8' di distacco dai primi. Domani è in programma la 13ª frazione, la Sanremo-Cuneo di 150 km.