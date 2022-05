Giro d'Italia, Ciccone dall'Inferno al Paradiso: è trionfo a Cogne

Ciccone in lacrime al traguardo

E' un trionfo in solitaria per Ciccone, di quelli da ricordare. L'abruzzese nel finale si concede ai festeggiamenti, incitando i tifosi, poi si lascia andare alle lacrime di gioia e di liberazione dopo le sofferenze e la delusione sul Blockhaus. E' la sua terza vittoria nella Corsa Rosa, ottenuta a distanza di tre anni dall'ultimo successo.

"Ho fatto solo quello che so fare"

Dopo le lacrime all'arrivo e la premiazione, Giulio Ciccone ritrova la lucidità per raccontare l'impresa odierna: "Oggi è stata una di quelle giornate in cui mi sentivo me stesso. Ho avuto tanti problemi in questo periodo, E' stata dura soprattutto mentalmente. Però dentro di me sapevo come stavano le cose: ho fatto semplicemente quello che so fare".