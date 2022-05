Giro d'Italia, Buitrago vince la 17ª tappa: Carapaz resta in rosa

LAVARONE - E' Santiago Buitrago a vincere, in solitaria, la 17ª tappa del Giro d'Italia da Ponte di Legno a Lavarone. Il corridore colombiano della Bahrain-Victorious, in fuga dal mattino, sull'ultima salita di giornata, il Monterovere, ha rimontato Mathieu Van der Poel e Gijs Leemreize, che erano rimasti davanti nel finale, andando a conquistare il successo.

In classifica generale è Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a restare in maglia rosa con un vantaggio di 3 secondi sull'australiano Jai Hindley. I due sono arrivati insieme al traguardo, con un distacco di quasi tre minuti sul vincitore della tappa. Mikel Landa perde 6'' dalla maglia rosa e Joao Almeida quasi un minuto. Da segnalare il ritiro durante la frazione di Simon Yates: il britannico della BikeExchange, vincitore della cronometro di Budapest, ha abbondato la corsa mentre occupava il ventunesimo posto nella generale. Prossimo appuntamento domani con la diciottesima tappa, la Borgo Valsugana-Treviso, di 156 chilometri.