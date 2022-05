Giro d'Italia, De Bondt vince la 18ª tappa. Carapaz resta in maglia rosa

De Bondt: "Affini si è congratulato con me"

"Sono incredulo, come ho già detto in passato ho sempre cercato di perseguire delle cause che sembravano perse. Cause che sembravano solo sogni. Crescendo sono diventato sempre più forte, ogni anno, e io ho puntato in alto. Finalmente ho trovato questo successo, non ho parole per descriverlo. Affini? Si è congratulato con me e vuol dire tanto. Nell'ultimo chilometro avevamo meno di un minuto di vantaggio ma non credevamo che ci avrebbero ripreso. È stata una battaglia incredibile", le parole di Dries De Bondt ai microfoni della Rai.