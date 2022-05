Giro, Covi conquista la 20ª tappa: Hindley nuova maglia rosa

PASSO FEDAIA (BELLUNO) - Alessandro Covi ha vinto per distacco la 20ª tappa, l'ultima in linea, del 105° Giro d'Italia di ciclismo , da Belluno alla Marmolada-Passo Fedaia (Belluno), lunga 168 chilometri. Jai Hindley , invece, ha sfilato la maglia rosa di dosso all'ecuadoriano Richard Carapaz , ipotecando la vittoria al Giro. Domani il gran finale a Verona, con la 21ª frazione, una cronometro individuale lunga 17,4 chilometri.

Le parole di Covi

"Una giornata che volevo arrivasse dall'anno scorso, quando ci sono andato vicino. Quest'anno sono partito con l'obiettivo di vincere una tappa, non so se è quella regina ma è una bellissima tappa. Sono partito scherzando e dicendo di vincere la Cima Coppi, non avendo da aspettare nessuno perché Almeida è andato a casa per il covid allora sono andato dritto sino all'arrivo. Spero sia la prima di tante vittorie, ho fatto di testa mia e l'ho gestita come ho deciso io". Queste le parole di Covi dopo la ventesima tappa del Giro d'Italia 2022.