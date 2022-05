Hindley conquista il Giro d'Italia, a Sobrero l'ultima tappa

VERONA - Matteo Sobrero vince la ventunesima e ultima tappa del Giro d'Italia 2022 , la cronometro di 17.4 km di Verona, mentre Jai Hindley si aggiudica la classifica generale della corsa rosa e il Trofeo Senza Fine. Grande soddisfazione per l'italiano del Team BikeExchange-Jayco, che firma il tempo di 22'24" e precede gli olandesi Thymen Arensman (Team DSM) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Ma il vero protagonista è l'australiano - il primo nella storia - di Bora-Hansgrohe che, dopo il colpaccio sulle Dolomiti, poteva contare su un rassicurante vantaggio di 1'25" su Richard Carapaz e 1'51" su Mikel Landa Meana, a completare con lui il podio nell'Arena. Ultime pedalate al Giro anche per Vincenzo Nibali, che ferma il cronometro in 25' netti e difende il quarto posto nella classifica generale su Pello Bilbao. Per quanto riguarda le altre maglie, Arnaud Demare ha conquistato la maglia a ciclamino della classifica a punti, mentre Koen Bouwman ha vinto quella azzurra riservata al miglior scalatore. Infine Juan Pedro Lopez, a lungo maglia rosa, ha ottenuto la maglia bianca come miglior giovane.

Hindley: "Ero molto agitato, non mi sembra vero"

"Davvero straordinario, ho avuto moltissimo stress in questa settimana perché volevo mettermi nella posizione per conquistare la maglia rosa. Ieri ero agitato pensando ad oggi ma ce l'ho fatta. Non trovo le parole, non mi sembra vero. L'anno scorso è stato davvero durissimo, ritornare a questo livello è stato difficile. Non sapevo se sarei riuscito a lottare per la vittoria finale, conquistare la maglia al penultimo giorno è stato davvero emozionante per me", le parole di Hindley ai microfoni della Rai.

Sobrero: "Finalmente la prima vittoria nel World Tour"

"Una cronometro che ho inseguito parecchio, mi sono posto due obiettivi al Giro: la prima crono e questa. Finalmente la prima vittoria nel World Tour, devo ancora realizzare il tutto ma sono davvero contento. Ho sofferto parecchio, dopo tre settimane in una crono del genere che favorisce gli scalatori, non si sa mai cosa aspettarsi. La dedica va alla squadra, abbiamo lavorato tantissimo questo inverno e in galleria del vento", le parole di Sobrero ai microfoni della Rai.

Nibali: "Ultimo Giro? Nessun ripensamento"

"Le forze sono quelle che sono, ero stanco e ho soltanto cercato di gestire il vantaggio su Bilbao. Entrare nell'Arena è sempre un'emozione, un palcoscenico unico. Sono felice di aver portato a termine questo Giro, è stato duro: ora è il momento di recuperare. Ultimo Giro? Le decisioni sono difficili da prendere, penso di aver regalato emozioni ai tifosi. Sono contento di quello che ho fatto, credo che al momento non ci sono ripensamenti e resto concentrato per il resto della stagione", le parole di Nibali ai microfoni della Rai.