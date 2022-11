Evenepoel, annuncio sui social: "Sarò al Giro 2023, non vedo l'ora"

ROMA - "Farò il Giro 2023 e non vedo l'ora". A parlare attraverso un video diffuso sui social è il belga Remco Evenepoel, campione del mondo in carica che in questa stagione ha conquistato 15 vittorie (tra cui Liegi-Bastogne-Liegi, la Clasica San Sebastian e la Vuelta) e sarà dunque al via della prossima corsa rosa.

In maglia iridata

"In questo momento sono Italia e sto facendo delle ricognizioni - afferma il 22enne corridore della Quick-Step -. Sarà una edizione speciale per me visto che indosso la maglia iridata. Spero di vedervi presto qui in Italia e che siate al mio fianco e del team perché vogliamo fare bene e non vediamo l'ora di cominciare". Il Giro d'Italia partirà il 6 maggio dall'Abruzzo.