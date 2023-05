Giro d'Italia: Evenepoel vince crono d'apertura, è prima maglia rosa

"Ho fatto tutto secondo i piani e sono felice della mia prova, ma Evenepoel è stato più forte e c'è poco da recriminare. Il percorso era bello lineare, non c'era una buca e quando guardavo il computerino ero sempre a 60 km/h". Così Filippo Ganna, arrivato secondo, commenta la vittoria alla prima tappa del 106° Giro d'Italia di Remco Evenepoel, il campione del mondo in carica che conquista la prima maglia rosa della corsa con il tempo di 21'18" da Fossacesia Marina a Ortona. Terzo posto per Joao Pedro Almeida.