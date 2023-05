Giro d'Italia 2023, quarta tappa a Paret-Peintre. Leknessund in rosa

ROMA - E' il francese Aurelien Paret-Peintre il vincitore della quarta tappa del Giro d'Italia, la Venosa-Lago Laceno di 175 chilometri, la prima con un arrivo in salita. Il ciclista dell'Ag2R Citroen Team ha preceduto in volata il norvegese Andreas Leknessund (Team Dsm) che conquista la maglia rosa togliendola a Remco Evenepoel. Terzo posto per Tom Skujins della Trek-Segafredo. Quarta posizione per Vincenzo Albanese che arriva a 56" beffato al fotofinish da Skujins.