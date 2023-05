Pioggia e cadute al Giro d'Italia, Groves vince la quinta tappa

SALERNO - Parla australiano la la Atripalda-Salerno (171 km) , quinta tappa del Giro d'Italia condizionata da pioggia e cadute e vinta in volata da Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) , che ha preceduto sul traguardo l'italiano Jonathan Milan ( vincitore della seconda tappa ) e il danese Mads Pedersen , con la maglia rosa di leader della classifica generale che resta sempre sulle spalle del norvegese Andreas Leknessund (Dsm).

Pioggia e cadute

Poco prima dell'arrivo, sul lungomare di Salerno, si sono avute ben tre cadute, che hanno coinvolto numerosi corridori. La prima a circa 7 km dal traguardo ha spezzato il gruppo, coinvolgendo lo stesso Groves, la maglia rosa Leknessund e anche lo sloveno Primoz Roglic. Più avanti, nella zona dei -3 chilometri che prevede la neutralizzazione, per un'altra caduta è finito a terra tra gli altri Remco Evenepoel (la seconda del giorno per il belga dopo quella di gruppo avvenuta a 151 chilometri dal traguardo, causata da un cane di piccola taglia che è sfuggito al controllo del suo padrone ed è finito in strada) -, mentre proprio durante la volata finale ha tagliato il traguardo da terra Marc Cavendish, facendo cadere altri concorrenti.