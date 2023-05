Giro d'Italia 2023, Evenepoel vince la nona tappa e torna in rosa

Evenepoel torna maglia rosa

Per effetto del risultato odierno, il campione del mondo nelle prove in linea riconquista anche la maglia rosa a spese del norvegese Andreas Leknessund (Team DSM), che paga un ritardo di 1'15'' dal corridore belga. Nella giornata di domani la corsa rosa osserverà il suo primo giorno di riposo. La ripresa è in programma per martedì 16 maggio con la decima tappa, la Scandiano-Viareggio di 196 chilometri.