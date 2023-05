Giro d'Italia, un altro caso covid: si ritira Gandin

LIDO DI CAMAIORE - Un'altra brutta giornata per il team Corratec-Selle Italia, che vede il ritiro dal Giro d'Italia di Stefano Gandin, in testa alla Classifica Traguardi Volanti e terzo in quella delle fughe, per l'infezione da SARS-CoV-2. "Dopo alcuni sintomi riconducibili ad un'infezione virale riscontrati nella serata di ieri, si è deciso per un preventivo isolamento, dati i numerosi casi di Covid-19 riscontrati tra gli atleti del Giro d'Italia", si legge in una nota del team.