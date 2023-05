Polemiche al Giro d’Italia, Lance Armstrong furioso: “Sei un pagliaccio”

BERGAMO - Le polemiche al Giro d’Italia non sono mai mancate, e anche in questa edizione non è mancata l’occasione per scambiarsi ferocemente diverse vedute. Spesso i corridori non trovano collaborazione nelle fughe, ed è quello che è successo al termine della tappa conclusa a Bergamo dove Healy - secondo al traguardo - si è andato a complimentare con il vincitore McNulty.

La feroce polemica

Jonathan Vaughters, il team manager della EF che ha approfittato del gesto di sportività da parte di Healy verso McNulty per polemizzare contro Thibaut Pinot che il giorno precedente aveva polemizzato durante la tappa di Crans Montana, contro il ciclista della EF Jefferson Cepeda per non averlo aiutato nella fuga. "Sono orgoglioso di vedere Healy andare a complimentarsi col suo avversario, anziché andare a piangere coi media - scrive Jonathan Vaughters - non so se Pinot riuscirà a leggere quanto ho scritto, con tutte le lacrime che ha agli occhi." La replica del ciclista francese non si lascia attendere: "E tu, chi saresti?”. A questo punto, arriva l’intervento a gamba testa dell’ex ciclista Lance Armstrong contro il team manager della EF. “Chi è Vaughters? - scrive Armstrong - è un fottuto pagliaccio. Almeno sulla base degli oltre 30 anni che lo conosco".