Giro d'Italia, Zana vince la diciottesima tappa: Thomas resta in rosa

Zana si commuove all'arrivo

Filippo Zana ha festeggiato così il successo di oggi: "Non ci credo ancora, devo ringraziare ancora la squadra perchè mi hanno dato l'opportunità di arrivare al 100% a questo Giro. Nel finale mi sono giocato le mie carte ed è andata bene, ho dato tutto perchè una occasione così capita poche volte nella vita. E' tutto incredibile per me, era già un Giro speciale ora lo è ancora di più e speriamo di finirlo in bellezza", ha concluso.