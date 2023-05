Giro d'Italia: Buitrago trionfa sulle Tre Cime di Lavaredo, Thomas resta in rosa

ROMA - Trionfo di Santiago Buitrago sulle Tre Cime di Lavaredo , dove il colombiano taglia per primo il traguardo sulla micidiale salita che ha chiuso la 19ª tappa tappa del Giro d'Italia (la Longarone-Tre Cime di Lavaredo di 183 km) che lascia tutto invariato per la vittoria finale e rimandando ogni discorso alla cronoscalata del Monte Lussari, con Geraint Thomas sempre in maglia rosa e Primoz Roglic staccato di 26" mentre Joao Almeida scivola a -59" . Sembra ormai una partita a due dunque, perché se il portoghese è un buon cronoman il vantaggio di Roglic e Thomas sembra rassicurante, senza contare che il Monte Lussari dista pochi chilometri dal confine sloveno e Roglic potrà contare su tantissimi tifosi.

La gioia di Buitrago, le speranze di Thomas

In ripresa intanto il siciliano Damiano Caruso, che completa la bella giornata della Bahrain Merida conquistando il quarto posto nella generale, ora dietro ai tre tenori, con quattro minuti di distacco. "Stavo bene - ammette Caruso - quando è scattato Roglic ho pagato il cambio passo, ma poi vedevo che la mia pedalata era buona e mi sono riportato sotto. Una giornata finalmente positiva anche per me". Ovvia felicità anche per il compagno di squadra, il trionfatore delle Tre Cime che sopra i 2000 metri è abituato a pedalare. "Ho dato tutto - commenta Buitrago - era veramente una salita difficile, Pellizzotti (il ds ndr) mi ha detto di stare tranquillo perchè la salita era ancora lunga e il gruppo maglia rosa era lontano e che avrei potuto riprendere Gee. È meraviglioso vincere in un contesto simile". Un colombiano alle Tre Cime dopo oltre trent'anni dal successo di Luis Herrera. Ora invece ci potrebbe essere la prima vittoria di un gallese al Giro. "La cronometro sarà la resa dei conti - dice Thomas -. Il vantaggio è buono, ma potrebbe non bastare. Vedremo".