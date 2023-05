Giro d'Italia, trionfo Roglic nella 20ª tappa: è la nuova maglia rosa

TARVISIO (Udine) - Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la penultima tappa del Giro d'Italia , una cronometro da Tarvisio a Monte Lussari lungo 18,6 chilometri, conquistando anche la maglia rosa di leader della classifica generale. Lo sloveno, oro olimpico della crono a Tokyo, oggi ha corso in 44'23" e preceduto di 40" il gallese Geraint Thomas , dal quale aveva un ritardo in classifica di 26" e al quale ha quindi tolto il simbolo del primato. Al terzo posto nella tappa di oggi, a 42", il portoghese Joao Almeida. Nella nuova classifica generale, Roglic precede ora Thomas di appena 0.14" e di fatto ipoteca il suo primo Giro d'Italia .,

Roglic: "È stata una lotta"

Così Primoz Roglic commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria: "Quello che ho fatto è incredibile, mi sono davvero divertito. E' difficile dirlo a parole, ma è incredibile l'energia che mi ha dato la gente, la speranza. Non pensavo che tutto fosse perduto dopo quel problema, ma ho rimesso su la catena e sono ripartito. È stata una lotta, la speranza alla fine c'è sempre ed è per questo che io sono qui. Ogni istante oggi me lo sono goduto".