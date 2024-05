Giro d'Italia, niente bis per Milan: quinta tappa a Thomas

Niente bis per Milan

Dopo il successo nella tappa di ieri, niente replica per Jonathan Milan, solamente quinto e tagliato fuori, come gli altri specialisti della velocità, dalla volata finale, a causa di una tattica sbagliata da parte del gruppo, che ha lasciato troppo spazio ai fuggitivi prima di provare a ricucire il distacco. Da segnalare una brutta caduta per Cristophe Laporte. In classifica generale, Tadej Pogacar conserva la maglia rosa. Domani primi tratti di sterrato con la Viareggio-Rapolano Terme.