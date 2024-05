Paura al Giro, cane attraversa mentre passano i ciclisti

Paura al Giro, un cane attraversa la strada

Per fortuna non è successo nulla, con il cane spaventato che si è fermato in mezzo alla strada, mentre i ciclisti sono riusciti a frenare ed evitarlo. Un grandissimo pericolo, non solo per l'animale ma anche per il rischio di una caduta collettiva a pochi chilometri dall'inizio della tappa.