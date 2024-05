Giro d'Italia, Paret-Peintre vince la decima tappa. Pogacar si conferma maglia rosa

BENEVENTO - È Valentin Paret-Peintre della Decathlon AG2R La Mondiale Team il vincitore della decima tappa del ' Giro d'Italia ' 2024 , la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) di 142 chilometri. Il francese è arrivato in solitaria e ha preceduto il connazionale Romain Bardet (DSM-Firmenich PostN) e lo sloveno Jan Tratnik del Team Visma-Lease.

Giro d'Italia, quarto posto per l'azzurro Bagioli. Pogacar leader

Il primo degli italiani è stato Andrea Bagioli (Lidl-Trek), arrivato quarto a 1'17". Tutto invariato invece per quel che riguarda la classifica generale: il padrone del Giro dopo la prima giornata di riposo resta Tadej Pogacar. Il campione sloveno della Uae Team Emirates ha deciso di risparmiarsi in vista della seconda e della terza settimana della corsa rosa. Domani, mercoledì 15 maggio, undicesima frazione con la Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare di 207 chilometri.

Paret-Peintre: "Incredibile vincere al Giro"

Le parole del francese, vincitore della decima tappa, ai microfoni di Rai Sport: "È stata una grandissima giornata, mi sentivo bene. Mi sono sbloccato nell'ultima salita, bisognava avere pazienza, ma è davvero incredibile vincere al Giro. Non ho mai vinto una gara professionistica, sono davvero felice. Mio fratello ha vinto in questa regione lo scorso anno? Sì, cercheremo di esserci sempre per vincere", il commento del 23enne nativo di Annemasse.