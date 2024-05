Giro d'Italia: impresa di Alaphilippe nella 12ª tappa, Pogacar resta in rosa

FANO - Impresa di Julian Alaphilippe al Giro d'Italia dove il francese della Soudal Quick-Step ha vinto per distacco la 12ª tappa , 193 km da Martinsicuro a Fano, dopo la fuga condivisa per un lungo tratto con Mirco Maestri (significativo l'abbraccio tra i due sul traguardo) e riuscendo a mantenere il vantaggio sugli inseguitori anche nell'ultimo difficile strappo del Monte Giovo, dove invece si è staccato Maestri.

Alaphilippe in tv: "Meritava anche Maestri"

"Sono felicissimo, non avevo previsto di partire così con Maestri - ha poi dichiarato Alaphilippe ai microfoni della Rai dopo la tappa -, voglio complimentarmi con lui, meritava di vincere come me questa tappa. Abbiamo collaborato bene insieme, sono contento di aver vinto una tappa al Giro. Ho sempre continuato a credere di arrivare al mio massimo livello, ho avuto molta pazienza e resilienza, penso di aver dato la migliore risposta".

Pogacar in ritardo ma resta in maglia roa

Per il due volte campione del mondo su strada è la prima vittoria di tappa alla sua prima partecipazione alla corsa rosa. Con uno scatto bruciante sull'ultima salita di giornata, Alaphilippe ha preceduto di 0.31" l'ecuadoriano Jhonatan Manuel Narváez Prado della Ineos Grenadiers e il belga Quinten Hermans del team Alpecin-Deceuninck. In ritardo di 5'25" il gruppo dello sloveno Tadej Pogacar, leader della corsa che conserva comunque la maglia rosa.