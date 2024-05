Giro d'Italia, gelo e rischio valanghe: tappa ridotta, salta la cima Coppi

Giro d'Italia, come cambia la 16ª tappa

Con un clima da pieno inverno sul passo dello Stelvio (a quota 2757 metri), a causa dell'alto rischio valanghe e per salvaguardare la sicurezza della Carovana Rosa, nei giorni scorsi era stato deciso di traslocare la Cima Coppi a Giogo di Santa Maria (Umbrailpass), a quota 2489 metri. Una scelta a cui si sono però 'ribellati' i corridori, che attraverso una lettera della loro associazione 'CPA Cycling' hanno chiesto all'organizzazione e ottenuto di non affrontare la salita e soprattutto la discesa dell'Umbrail Pass. La tappa avrà la sua partenza e procedure tipiche in Livigno, poi da lì si partirà in sfilata verso il Tunnel Munt Raschera. I corridori si fermeranno e si cambieranno prima del confine con la Svizzera e la partenza vera sarà a Prati allo Stelvio come da cronotabella.