Giro d'Italia, Pogacar fa cinquina sul Monte Pana. Pellizzari da appausi

Tadej Pogacar continua a dare spettacolo sulle strade del Giro d'Italia e si prende anche la 16ª tappa, la quinta dopo quelle di Oropa, Perugia, Prati di Tivo e Livigno, consolidando, per usare un eufemismo, il suo incontrastato primato in classifica generale.

Affondo micidiale

In una frazione condizionata dal maltempo e alla fine menomata e ridotta a 120 km, con tanto di cancellazione dal percorso della cima Coppi, il cannibale sloveno ha attaccato all'ultima salita sul Monte Pana, riprendendo e superando il nostro Giulio Pellizzari, che vincerà comunque la volatina per le piazze d'onore con il colombiano Dani Martinez, e andando a mostrare la manita sul traguardo. Sempre più salda la sua maglia rosa, come quella bianca di Antonio Tiberi, che chiude quinto alle spalle di Christian Scaroni. Domani la 17ª tappa da Selva di Val Gardena al Passo Brocon.