Giro d'Italia, il commento: l'Italia comincia bene, ennesimo ritiro per Landa

Pur senza regalare eccessive emozioni, la Durazzo-Tirana con cui è cominciato il Giro d'Italia numero 108 concede diversi spunti di riflessione. Impeccabile la Lidl-Trek, che negli ultimi quaranta chilometri ha preso in mano la situazione prima scremando il gruppo (grazie anche ad un brillante Ciccone) e poi lanciando Pedersen come meglio non avrebbe potuto.



Secondo Van Aert, duro a morire e più in forma di quello che aveva ammesso mercoledì alla presentazione delle squadre. Forse, se non avesse perso tempo provando a passare dal lato delle transenne, la vittoria di Pedersen sarebbe stata più in dubbio.



Ben quattro italiani tra i primi dieci. Busatto, quarto, indossa la maglia bianca e finalmente rivela il proprio valore anche tra i professionisti dopo una brillante carriera dilettantistica che lo aveva visto trionfare alla Liegi-Bastogne-Liegi e nella prova in linea del campionato italiano, entrambe nel 2023.



Sesto, alle spalle di Busatto e di Pidcock, l'eterno Ulissi, 36 anni il prossimo 15 luglio e già otto volte vincitore di tappa al Giro.

Nono un altro compagno di Ulissi, Conci, mentre Piganzoli chiude la top ten: un piazzamento tutt'altro che incolore per uno dei più talentuosi corridori italiani in odore di trasferimento alla Visma.

Unico ritirato del giorno insieme al francese Bouchard, finisce subito il Giro di Landa. Lo spagnolo, vittima di una rovinosa caduta in un tratto di discesa a circa cinque chilometri dal traguardo, era il candidato più autorevole al podio subito dopo Roglic e Ayuso. Terzo ritiro per lui dal Giro dopo quelli delle edizioni 2016 e del 2021. Sfortuna e doti di guida probabilmente non eccelse lo hanno estromesso per l'ennesima volta da una gara assolutamente adatta alle sue caratteristiche.