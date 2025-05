Giro d’Italia, terza tappa a Valona: sorprese in vista

Sono decisamente impegnativi questi primi tre giorni in Albania del Giro d'Italia e gli uomini di classifica non potranno mai cedere alla tentazione di lasciare andare la corsa. Anche la terza tappa li costringerà a gestirsi con grande attenzione su un percorso che può stimolare la fantasia ed accendere la corsa oltre i loro interessi. Si parte e si arriva a Valona (160 chilometri) dopo aver fatto una lunga escursione verso il meridione del Paese. Si va a sud viaggiando nell'interno e si torna a nord costeggiando l'Adriatico. Ma l'altimetria non è banale. Un lungo saliscendi, che comunque alza via via la quota altimetrica, porta il gruppo in cima alla salita di Q.Shakelles. Si scende giù e poi si risale di nuovo su un tratto misto. Poca la pianura che troveranno i corridori che, nel tornare verso Valona, dovranno affrontare la montagna di Qafa e Llogarase, la prima cima di questo Giro che supera i mille metri di altitudine, lunga 7,5 chilometri e con tratti che superano l'11% di pendenza. Una strada che risulterà piuttosto impegnativa e sulla quale non bisognerà farsi sorprendere.