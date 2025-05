Giro d'Italia, il commento della quarta tappa: il gruppo ritrova il pubblico, Lidl-Trek giornata complicata

Alla carovana rosa è bastato rientrare in Italia, in Puglia, nello specifico tra Alberobello e Lecce, per ritrovare il pubblico di sempre, copioso e rumoroso, che in Albania non si era praticamente mai visto, fatta eccezione per qualche scorcio tra Durazzo, Tirana e Valona. Un pubblico talvolta anche pericoloso e indisciplinato, quello italiano, va detto, che talvolta non ha chiaro cosa rischia affacciandosi troppo sulla sede stradale. Sede stradale già di per sé frastagliata e complicata da interpretare. Il circuito finale della quarta tappa, infatti, ha proposto più di un'insidia: restringimenti improvvisi, tunnel, spartitraffico. Non è la prima volta, purtroppo non sarà l'ultima, ma che non ci sia verso fare meglio pare impossibile: ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che i corridori non tirano il freno e che certi scenari (se non tragici, quantomeno drammatici) vanno evitati a monte.