Giro d'Italia, Pedesen fa tripletta ma Zambanini (secondo) per poco non fa il miracolo

Tappa mossa nel finale (velocisti puri messi in croce sulla salita di Monte Scaglioso che ad una ventina di chilometri dal traguardo è restata nelle gambe degli sprinter di razza) e terzo successo in questo Giro della maglia rosa di Mads Pedersen che sul traguardo di Matera ha battuto uno straordinario Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) che, sebbene in rimonta, non è riuscito per pochi centimetri a vincere quella che per lui sarebbe stato il primo trionfo da professionista. Terzo il britannico Tom Pidcock del team Q36.5.