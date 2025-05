Giro d'Italia, cadute, ritiri e caos tra tappa sospesa e classifica neutralizzata. Alla fine la spunta l'australiano Groves

Scivolate, cadute, sospensione della tappa, ripartenza e, infine, neutralizzazione della corsa ai fini della classifica generale. Nel corso della frazione di oggi (la sesta) che ha portato i corridori da Potenza a Napoli è successo di tutto quando, a seguito di una caduta che ha coinvolto gran parte del plotone (al traguardo mancavano ancora una sessantina di chilometri e al comando c'erano Paleni e Van der Hoorn), la situazione è sfuggita di mano con l'organizzazione e la Giuria che per qualche minuto hanno discusso con gli stessi corridori per arrivare ad una decisione che alla fine è stata a dir poco discutibile. Dopo una decina di minuti di gara neutralizzata infatti la corsa è ripartita ma con la decisone di non prendere in considerazione eventuali distacchi.