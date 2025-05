Giro d'Italia, il commento dell'ottava tappa: Ulissi premio alla carriera, Arrieta sbagliando s'impara

Diego Ulissi è la nuova maglia rosa. Per poter scrivere una frase del genere, abbiamo dovuto aspettare la sedicesima stagione da professionista e la dodicesima partecipazione al Giro d'Italia, corsa in cui il toscano ha conquistato otto tappe. Quarantotto, invece, sono i successi complessivi di un corridore estremamente talentuoso e intelligente, che ha sempre provato a vincere ogni gara a cui ha preso parte, anche quelle di secondo e terzo piano snobbate magari dai grandi campioni. Anno dopo anno, tra una vittoria e una battuta d'arresto, Ulissi ha capito se stesso: a cosa poteva puntare e cosa, invece, gli sarebbe rimasto per sempre precluso, tuttavia mai perdendo di vista la propria dimensione. Ha vinto tanto, nei suoi anni migliori anche abbastanza bene, ed è sempre stato preziosissimo per le squadre in cui ha militato (due, in realtà: per una vita la Uae e da quest'anno la Xds Astana). È un premio alla carriera, alla regolarità, alla professionalità. Un premio per un ragazzo, ancor prima che un corridore, che ha sempre interpretato il mestiere con estrema passione e che nella quotidianità, insieme alla moglie Arianna, ha dovuto superare due aborti spontanei. Una bella pagina di ciclismo che non merita d'essere indolcita con la retorica. Se Ulissi ha chiuso terzo di giornata, è perché lui e Kelderman (Visma) hanno trovato sulla loro strada un Plapp (Jayco AlUla) francamente inavvicinabile: è la vittoria fin qui più importante di un passista-scalatore la cui stoffa troppo spesso è rimasta sommersa sotto una coltre di incidenti e problemi fisici.