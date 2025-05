Giro d’Italia, la presentazione della nona tappa

Il primo tratto è proposto dopo oltre 110 chilometri di gara, in località Pieve a Salti. Sono cinque i settori sterrati: dopo Pieve a Salti, ci saranno Serravalle, San Martino in Grania, Monteaperti e Colle Pinzuto. In queste località si affollerà maggiormente il pubblico stimolando ulteriormente lo spirito agonistico e competitivo dei corridori che non manca mai in queste occasioni. E' una prova amata e temuta, soprattutto dagli uomini di classifica che non possono permettersi disattenzioni, incidenti o cadute che possano incidere o addirittura compromettere l'economia complessiva della loro corsa. L'indice di difficoltà è alta e certamente chi non ha vincoli di classifica può permettersi di rischiare qualcosa di più all'ambizione di conquistare un traguardo che resta uno dei più prestigiosi dell'edizione di questo Giro.

