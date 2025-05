Giro d'Italia, la presentazione della decima tappa

Con la cronometro da Lucca a Pisa il Giro d'Italia entra nel vivo e la classifica generale è destinata ad acquistare un profilo molto più attendibile dei valori in campo, sarà la crono a tracciare con una certa affidabilità la griglia dei favoriti al successo finale. La prova è infatti destinata ad incidere non poco nell'economia di una corsa che dopo questa prova contro il tempo proporrà solo grandi montagne strizzando l'occhio agli scalatori. Chi potrà, cercherà di sfruttare al massimo l'occasione che la prova toscana offrirà guadagnando ogni secondo per trovarsi un vantaggio in più quando le salite favoriranno altri corridori.

Giro d'Italia, le caratteristiche della tappa numero 10

Poco meno di trenta chilometri, la salitella del Foro di San Giuliano a metà percorso, non sembra avere il potere di rompere i ritmi e rallentare la velocità. Tracciato pianeggiante, quasi un biliardo. Sulla carta si annuncia una grande cavalcata ad alta velocità destinata agli specialisti che potranno spingere rapporti lunghi e fare grande velocità. Il tracciato non propone ostacoli in grado di rallentare la marcia.

Giro d'Italia e il duello Moser-Hinault del 1985

Si parte da Lucca, dove nel 1985 si concluse con una cronometro sulle Mura il Giro d'Italia: Francesco Moser riuscì a battere Bernard Hinault, ma non fu sufficiente per capovolgere la classifica finale. Si arriva nella suggestiva Piazza del Duomo a Pisa. Luoghi suggestivi e spettacolari. Si potranno seguire due corse: quella per la vittoria di tappa e quella che segnerà i distacchi con i quali si presenteranno ai piedi delle grandi montagne gli uomini di classifica.