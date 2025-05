Giro d'Italia, il commento della decima tappa: del Toro perde tanto, Tiberi sempre meglio

Dopo il caos degli sterrati di domenica,. Quasi 29 chilometri che, tuttavia, non ogni corridore ha dovuto affrontare sotto la pioggia torrenziale. Quella è toccata agli ultimi a partire, quindi ad Antonio Tiberi (Bahrain) e ai due leader della Uae, Isaac del Toro e Juan Ayuso., ma perdendo tanto: adessoè a soli 25" e l'italiano, terzo, a 1'01".: sereno e maturo, ogni giorno guadagna qualcosa e per il momento la fortuna lo assiste. È il più solido. Ovviamente i due favoriti per la vittoria finale rimangono Ayuso e Primoz Roglic (Red Bull), che oggi si è portato a 1'18" da del Toro guadagnando praticamente su tutti i diretti avversari. Esce dai primi dieci Egan Bernal (Ineos), mentre ci rimane(Lidl-Trek) al termine di una cronometro affrontata meglio che poteva: adesso è ottavo a 2'07", subito dietro un Simon Yates (Visma) che pur correndo nascondendosi è tra i primi. A testimonianza del grande periodo che sta vivendo la Lidl-Trek, conquista una vittoria prestigiosa anche l'olandese Daan Hoole : la pioggia che ha colpito gli ultimi non lo ha riguardato, è vero, ma a parità di condizioni ha battuto un certo Joshua Tarling (Ineos).