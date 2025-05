Giro d'Italia: ora tocca alla 12ª tappa nella pianura Padana

Superato anche lo, ai corridori del Giro d'Italia 2025 viene proposta una tappa di assoluta tranquillità nella pianura Padana. D'altra parte, mentre si avvicinano le grandi montagne, è inevitabile che non tutte le tappe si propongano con difficoltà estreme. Si pedala in terre, fertili ed ospitali, dove il ciclismo ha solide radici e non mancherà un forte abbraccio del pubblico. Si attraversano territori laboriosi che, ad esempio nell'alimentazione, rappresentano un orgoglio italiano di rilievo mondiale. Sonoche hanno celebrato la storia medievale di questi zone. È difficile però pensare che, anche se non mancheranno corridori coraggiosi in grado di vivacizzare l'andamento della corsa con qualche bella fuga, possano andare a buon fine azioni solitarie o di gruppi ristretti. La volata di gruppo appare inevitabile, tanto più che ci saranno importanti squadre impegnate a favorire la volata del proprio corridore più veloce. Con l'avvicinarsi delle tappe alpine, si riduce drasticamente il numero dei traguardi a disposizione degli sprinter e le occasioni disponibili nessuno le vuole sciupare. Probabile dunque che questa frazione si riveli essere quella che una volta veniva definita come, che tocca anche il comune di Sabbioneta, permetterà agli sprinter ed alle loro squadre di prendere bene le misure sui modi e sui tempi necessari per contendersi la vittoria finale.