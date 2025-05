Giro d'Italia, il commento della dodicesima tappa: Kooij rischia ma vince, la Ineos ha un altro piglio

VIADANA - La Modena-Viadana, dodicesima tappa del Giro d'Italia, rimarca quel che già si sapeva: in volata non c'è un vero e proprio padrone. È per questo, ad esempio, che a Lecce aveva vinto Casper Van Uden (Picnic PostNL), oggi molto vicino a ripetersi. Trovandosi da solo contro il tandem della Visma, l'olandese ha provato a sorprendere la concorrenza partendo per primo, finendo inevitabilmente per tirare la volata ad un Olav Kooij molto più brillante di quanto lascia sempre trasparire. Spesso impassibile (tant'è che ha esultato a malapena), raramente trasmette la sensazione di essere in pieno controllo della situazione. Scaltro ancor più che forte Wout Van Aert, che ha temporeggiato (seppur a oltre cinquanta all'ora) per non lasciar solo Kooij prima dell'imbocco dell'ultima curva a sinistra. A partire tardi, rischiando di venir chiuso dalle traiettorie degli altri, Kooij ci ha visto lungo e ha vinto senza particolari patemi d'animo.