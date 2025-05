Giro d'Italia, il commento della tredicesima tappa: Pidcock non brilla, Ayuso è sulla difensiva

Alla vigilia del Giro d'Italia, i grandi cacciatori stranieri di tappe erano essenzialmente tre: Mads Pedersen (Lidl-Trek), Wout Van Aert (Visma|Lease a Bike) e Tom Pidcock (Q36.5). Del primo non si può che parlare bene: quattro tappe su tredici, una maglia ciclamino praticamente ipotecata e una presenza totale in ogni frangente di gara. Anche il bilancio di Van Aert può considerarsi soddisfacente: un secondo posto, il successo di Siena, l'eccellente lavoro svolto ieri per la volata vincente di Kooij, di nuovo la piazza d'onore oggi. Non avrà fatto razzie, ma complessivamente si è ben comportato. Non si può dire altrettanto, invece, di Pidcock. La squadra non lo ha risparmiato durante la primavera, facendogli disputare tre corse a tappe e diverse classiche, e nei primi due terzi di Giro è apparso opaco: quinto a Tirana, terzo a Matera e quarto a Castelnovo de' Monti, ma senza mai davvero sfiorare il successo. Oggi addirittura diciottesimo, lui che seppur leggero e in deficit di potenza rispetto ai vari Pedersen e Van Aert dovrebbe prediligere gli strappi. Una frazione è alla sua portata, anche perché in classifica ha già un ritardo di 3'58" (praticamente è subito davanti a Pellizzari e a Piganzoli). Ma l'impressione è che, a quasi 26 anni, non sarà mai quel mattatore che talvolta aveva promesso di poter diventare in passato.