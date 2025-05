Giro d'Italia, il commento della quindicesima tappa: Gee vuole il podio, Pellizzari è già pronto

Pellizzari si conferma e 'salva' Roglic

Se spacciato non lo è già, grande parte del merito è di Giulio Pellizzari, ormai una piacevole e quotidiana realtà: forte in salita, migliorato a cronometro e ancora brillante nonostante le oltre due settimane di gara già nelle gambe, al marchigiano verrà sicuramente lasciata carta bianca a partire da martedì nel caso in cui le difficoltà attuali di Roglic dovessero ulteriormente accentuarsi. Una tappa è alla portata di Pellizzari, ma nel suo futuro non possono che esserci le classifiche generali.

Gee punta il podio del Giro d'Italia

Adesso può esclamarlo anche Derek Gee, il ventisettenne canadese della Israel la cui condizione migliora mano a mano che passano i giorni. Una settimana fa, dopo gli sterrati toscani, era ventesimo a 2'29" dal terzo gradino del podio; stasera, invece, è quinto e il podio è distante 1'28". Difficile che in montagna stacchi tutti, ma gode di una solidità e di una libertà di mano sconosciuta agli altri grandi calibri della classifica generale. Potrebbe essere lui il promotore delle azioni più sovversive e incisive della terza e ultima settimana del Giro d'Italia.