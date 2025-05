Giro d'Italia, la tappa di San Valentino è la prima delle tre decisive

Non ci si può più nascondere. La tappa di San Valentino è la prima delle tre tappe che sono destinate a determinare il vincitore di questa edizione della corsa rosa. Oltre 5.000 metri di dislivello. Non ci sono le montagne più alte, ma si sale e scende senza respiro.

È il momento di uscire allo scoperto

Se finora i campioni più attesi sono rimasti al coperto sapendo che la corsa si sarebbe decisa sulle Alpi, ecco che è arrivato il momento di uscire allo scoperto e mostrare le proprie carte. Si arriva in Trentino dalla Val d'Astico attraversando il Valico della Fricca (1.113 metri), poi si affronta il Candriai (960, è la prima metà del Bondone), quindi il Vigo Cavedine (585), l'impegnativo Santa Barbara (1.169) per concludere a Brentonico sul San Valentino (1.315). Le singole salite sono decisamente impegnative, ma la vera durezza della tappa viene dalla proposizione in fila delle salite con una sequenza di salite e discesa che non danno respiro e non consentono recupero. Saranno certo chiamate alla prova anche le squadre che dovranno supportare i loro capitani: avere un adeguato sostegno può rivelarsi determinante.

Fondamentale la gestione gara

Sarà una corsa di resistenza, dove i favoriti saranno chiamati a dare il meglio per non cedere preziosi vantaggi agli avversari. La gestione della gara sarà fondamentale per non farsi sorprendere ed arrivare a potersi giocare le proprie carte con sufficienti energie per avere ragione dei rivali in quella che si annuncia, se non decisiva, come una tappa che molto può incidere sull'andamento della corsa. Si vedranno i valori reali sulle grandi e lunghe salite, ovvero su quello che sarà il terreno che dovrà decidere l'assegnazione dell'ambita maglia rosa.