Giro d'Italia, il commento della sedicesima tappa: Pellizzari non ti fermare, del Toro è ancora vivo  

Da dove cominciare per analizzare una delle tappe più emozionanti e significative della storia recente del Giro d'Italia? Dalla Uae Emirates, la squadra della maglia rosa Isaac del Toro e di Juan Ayuso. Se in passato la formazione emiratina è stata giustamente criticata per delle scelte tattiche tutt'altro che irreprensibili, quello che le è accaduto oggi non glielo si può francamente rinfacciare: lo spagnolo è uscito definitivamente dalla classifica a causa di una condizione fisica evidentemente insufficiente e influenzata in negativo dagli incidenti dei giorni scorsi, il messicano invece ha pagato caro il primo vero scontro in salita contro i diretti avversari per la maglia rosa. Tuttavia, nonostante la giovane età e la scarsa abitudine (per il momento) a certi palcoscenici, del Toro ha incassato con dignità: non si è scomposto, non è andato in tilt, non ha sbagliato a muoversi e ha attutito il colpo meglio che poteva.