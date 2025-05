Giro d'Italia, il commento della diciassettesima tappa: Tiberi merita rispetto, Bernal perde colpi  

Dopo il ritiro di Roglic (Red Bull-Bora) e il crollo di Ayuso (Uae), la diciassettesima tappa stronca definitivamente le ambizioni di un altro nome importante: Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious). L'italiano ha perso 10'31", uscendo definitivamente dalla classifica generale. Se deciderà di rimanere in gara per portare a termine il Giro, auguriamoci di vederlo all'attacco tra venerdì e sabato a caccia di un successo di tappa che salverebbe (parzialmente) la sua corsa rosa. Il laziale merita rispetto. Non basta un assalto fallito, complici anche malanni e incidenti, per etichettarlo come un incompiuto: a ventiquattro anni ancora da compiere,Anzi, rispetto al marchigiano attualmente è anche più forte nelle cronometro. Tornerà a farsi valere perché per caratteristiche e temperamento le classifiche generali sono il suo pane.. È senz'altro un corridore più presente e propositivo rispetto alle passate stagioni, e non ha avuto remore nel far lavorare spesso e volentieri i suoi compagni di squadra: ma quando è giunto il momento dello scontro con i diretti avversari sulle salite più impegnative, il colombiano ha sempre dovuto incassare. Anche oggi ha concesso ben più di un minuto a del Toro e a Carapaz, e circa 55" a tutti gli altri rivali. Provando ad interpretare i segnali, non c'è da stupirsi se a Roma sarà fuori dai primi dieci.Di nuovo brillante la prova odierna di Giulio Pellizzari (Red Bull), addirittura settimo della generale, per il quale tuttavia si fa dura recuperare ulteriormente terreno: fatta eccezione per Bernal, sesto, chi si trova davanti al marchigiano sembra avere qualcosa in più di lui (esperienza, fondo). Richard Carapaz (Ef-EasyPost) si è confermato lo scalatore più in forma della corsa rosa, il più efficace su certe pendenze, e difficilmente basterà una pur preziosa vittoria di tappa a rilanciare le quotazioni di Isaac del Toro (Uae): il talento e il futuro sono dalla sua parte, ma non potrà appellarsi a nessun santo quando l'ecuadoriano lo attaccherà a più riprese tra venerdì e sabato.Per maggiori approfondimenti leggi il sito quibicisport.it