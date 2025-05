Giro d’Italia, vince Denz su Maestri e Planckaert. Si ritira Ayuso. Del Toro sempre in rosa

Tappa corta, appena 144 chilometri, tappa veloce, tappa per attaccanti veri come Nico Denz che sul circuito conclusivo di Cesano Maderno ha vinto precedendo di 1’01” l’azzurro Mirco Maestri e il belga Edward Planckaert. Il corridore della RedBull Bora si è imposto staccando un gruppetto di una dozzina di unità selezionato nelle uniche asperità di giornata da un’azione all’avanscoperta che aveva inizialmente premiato una trentina di attaccanti andati in fuga pochi chilometri dopo il via da Morbegno.