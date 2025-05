Giro d’Italia, si decide tutto: oggi l’arrivo a Champoluc

Siamo alla stretta finale. Il tappone alpino propone tre cime alpine, ciascuna di sedici chilometri, ognuna con pendenze molto importanti. Qui i corridori saranno chiamati a dare fondo a tutte le loro energie per difendere o capovolgere una classifica che su queste strade può essere rivoluzionata. Si parte da Biella e vi è subito un primo colle, il Croce Serra (850 metri), che verrà superato di slancio. Diverso l'approccio al Col Tzecore (1.623 metri, sedici chilometri di ascesa con una media del 7,7% e punte del 15%) che proporrà poi una lunga discesa fino a Chatillon, quindi si risale sul Col Saint Pantaleon (1.664, sedici chilometri, pendenza media dl 7,2% con punte del 12) poi ancora giù in picchiata fino a Saint Vincent per poi salire ancora sul Col de Joux (1.639, sedici chilometri, pendenza media del 6,9% con punte del 12). Un percorso durissimo che non si svolge in quota come spesso accaduto in passato, ma costringe il gruppo a ripartire sempre dai piedi della montagna con un evidente pesante dispendio di energie. Ma non è finita. Dopo una breve discesa, i corridori saranno chiamati a scalare anche l'Antagnod, che con i suoi 1.724 metri rappresenta la cima più alta della giornata, a ridosso del traguardo di Champoluc.