Giro d'Italia, il commento della ventesima tappa: vintage Van Aert, Del Toro rischia troppo e perde

Nella penultima tappa del Giro d'Italia è accaduto l'impensabile: Simon Yates, il meno quotato dei tre candidati alla vittoria finale, ha ribaltato la classifica generale scattando al momento giusto sul Colle delle Finestre e approfittando al massimo della presenza di Wout Van Aert, in fuga dalla mattina. Per la Visma è stata una giornata impeccabile e il belga, così come aveva fatto in passato con Vingegaard, oggi si è rivelato fondamentale nel successo del britannico. Alle sue spalle, Richard Carapaz (Ef) e Isaac del Toro (Uae) si sono fatti le ripicche: quando uno dei due chiedeva una mano, l'altro gliela negava. Ma più che Carapaz, a sbagliare è stato del Toro: ha giocato a scacchi e ha perso, ma quando si è reso conto che Yates stava guadagnando troppo avrebbe dovuto alternarsi con Carapaz e scandire un ritmo sostenuto, piuttosto che rintuzzare ogni scatto dell'ecuadoriano per poi piazzarglisi nuovamente alla ruota. È giovane e avrà altre chance, soltanto tre settimane fa nessuno credeva di vederlo partire in maglia rosa per la ventesima tappa, ma gestendosi diversamente forse questo Giro non lo avrebbe perso.

