Giro d'Italia, da Pellizzari a Verre: le giovani stelle di Villa e la sfortuna di Tiberi e Ciccone

Il Giro d'Italia è finito con i colori della bandiera britannica che si mescolano al rosa sotto il sole di una Roma che non ha visto alcun azzurro sul podio. A dominare la classifica finale è stato Simon Yates che ha spento (in parte) il sorriso del messicano Del Toro, vera rivelazione di questa stagione. Ma gli italiani sono andati così male? In realtà no. Perché se è vero che le "stelle" hanno deluso, c'è una folta schiera d