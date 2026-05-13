Giro d'Italia, pioggia e cadute non fermano Arrieta: lo spagnolo vince la 5ª tappa, Eulalio in rosa

POTENZA - Successo di Igor Arrieta (UAE) nella rocambolesca quinta tappa del Giro d'Italia , da Praia a Mare a Potenza (203 chilometri). Lo spagnolo ha preceduto il portoghese Afonso Eulalio (Baharain Victorius), che è la nuova maglia rosa , dopo che entrambi erano caduti nella parte finale della frazione a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia .

Ad Arrieta la 5ª tappa del Giro, Eulalio in rosa

Il momento clou ai -2 km dall'arrivo quando Arrieta ha sbagliato strada. Lo spagnolo a 1500 metri dal traguardo aveva 10" di ritardo da Eulalio. Sul finale in leggera salita è risalito a velocità doppia, superando il portoghese che però può sorridere visto che è ora in vetta alla classifica generale. Il gruppo di Giulio Ciccone, infatti, è giunto sul traguardo con un ritardo importante.

Lo spagnolo esulta: "Finale caotico, è la mia vittoria più bella"

"È stato incredibile, sono caduto, anche Eulalio è caduto, è stato un finale caotico, era quasi impossibile guidare la bici in queste condizioni, ma in qualche modo ho reagito - ha spiegato poi Arrieta ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il successo di Potenza -. Senza dubbio è la mia vittoria più bella, il Giro è speciale e significa molto, questo successo non può che motivarmi per i prossimi giorni".

Domani altri 142 km da Paestum a Napoli

Domani, giovedì 14 maggio, è in programma la sesta tappa del Giro d'Italia 2026 da Paestum a Napoli (142 chilometri), frazione breve e pianeggiante. Prima parte lungo la costa tirrenica fino a Salerno dove si sale a Cava de' Tirreni (unico GPM di giornata) per entrare nella piana attorno al Vesuvio. Dopo Nola gli ultimi 70 km sono interamente cittadini in un susseguirsi di centri abitati quasi senza soluzione di continuità. Prima di entrare in Napoli si percorrono circa 20 km in superstrada. Finale nel capoluogo partenopeo su strade ampie e asfaltate. Difficile ipotizzare un arrivo diverso da una volata di gruppo.