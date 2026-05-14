Giro d’Italia, Ballerini trionfa a Napoli: prima vittoria italiana. Eulalio conserva la maglia rosa

Arriva finalmente la prima vittoria italiana al Giro d’Italia 2026 e porta la firma di Davide Ballerini . Il corridore della XDS Astana ha conquistato la sesta tappa, la Paestum-Napoli di 141 chilometri, imponendosi allo sprint sul prestigioso traguardo di Piazza del Plebiscito. Il canturino ha preceduto il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step al termine di una frazione veloce e spettacolare, segnata da una caduta nell’ultima curva che ha spezzato il gruppo e compromesso le chance di diversi velocisti, tra cui Jonathan Milan.

Prima gioia azzurra nella Corsa Rosa

Per Ballerini si tratta di un successo di grande prestigio, ma soprattutto della prima affermazione italiana in questa edizione della Corsa Rosa. Una vittoria accolta con entusiasmo dal pubblico napoletano, che ha fatto da cornice a un finale emozionante nel cuore della città. Non cambia invece la classifica generale: il portoghese Afonso Eulalio, portacolori della Bahrain Victorious, conserva la maglia rosa e si prepara ad affrontare una giornata decisiva per le sorti del Giro.

Venerdì il primo tappone: da Formia al Blockhaus

La settima tappa, in programma venerdì 15 maggio, rappresenterà il primo vero banco di prova per gli uomini di classifica. La Formia-Blockhaus sarà il primo arrivo in salita dell’edizione 2026 e anche una delle frazioni più dure e lunghe dell’intera corsa. Dopo un tratto iniziale lungo la costa del Basso Lazio, con passaggi da Sperlonga e Gaeta, il gruppo si dirigerà verso l’entroterra attraversando Venafro, Rionero Sannitico e Castel di Sangro. Il primo Gran Premio della Montagna sarà a Roccaraso, seguito dal Passo di San Leonardo e da una lunga discesa verso Roccamorice, punto in cui inizierà l’ascesa finale al Blockhaus.